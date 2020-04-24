中職／猿隊七連勝 王溢正：我們打擊滿凶的

樂天桃猿隊左投王溢正今晚對統一獅隊先發七局無失分，開季連兩場拿下勝投，他感謝隊友的火力支援，才能在今晚幫助球隊以14：4拿下七連勝，「我們打擊真的滿凶的。」

王溢正去年得分援護率7.38，在先發超過百局的投手中排名第二，今年開季兩場勝投，隊友分別拿下15分、14分，王溢正說：「比賽的時候不會看分數，不過打線好像真的幫我打滿多分的。」

王溢正也趕緊澄清：「但不是只有我一個。」確實，去年破百局先發投手援護率最高的是同隊李茲的8.14，目前猿隊得分能力也是四隊第一，成為七連勝最大助力，王溢正說：「每隊都滿好的，但我們打擊滿凶的。」

王溢正首戰投七局失兩分，今天七局無失分，開季連續兩場都繳出好投，防禦率也下降到0.79，但他認為還有進步空間，因為之前受傷時改採分解式投球，目前投球的流暢度不夠，「身體的調整還不是很到位，希望幾場之後會比較好。」