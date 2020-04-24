中職／開季七連勝 曾豪駒：重點是怎麼結束
樂天桃猿隊今晚以14：4擊敗統一獅隊，拿下開季七連勝，創下中華職棒新紀錄，曾豪駒表示：「這只是開始，暫時領先其他球隊，重點是怎麼結束。」
猿隊前身Lamigo桃猿隊在2011年創下開季六連勝紀錄，今年樂天集團接手後，由曾豪駒接任總教練，用七連勝打出新氣象，曾豪駒表示：「好的開始也要有好的結束，七連勝對球隊、球員都是里程碑，很感謝球員、教練團的貢獻。」
七連勝過程中，猿隊投打都有發揮，團隊打擊率3成50，居四隊第一，累積17轟也是聯盟第一，投手群防禦率則是4.84、被上壘率1.33、被打擊率2成61都居第二。
今晚猿隊也靠著凶猛打線，前四局就攻下九分，全場敲出17支安打，林泓育首局兩分砲成為勝利打點，朱育賢敲出雙響砲；王溢正七局無失分拿下勝投，連續11局無失分。
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