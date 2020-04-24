中職／控球雖不理想 米蘭達仍拿勝投

中信兄弟隊洋投米蘭達，今晚雖對富邦悍將隊投出優質內容拿勝投，但他對自己的控球並不滿意，總教練丘昌榮也認為，「控球沒有上一場比賽好」。

前5局，悍將隊僅在3局三上三下，另4局米蘭達都有不同狀況，儘管力保不失分，整體而言，丘總說：「用球數比較多，一度想讓他投完5局後休息。」

6局，米蘭達堅持繼續投，完成任務後退場，無失分獲選單場MVP，「感謝上帝讓我能在這裡比賽」。

米蘭達表示，雖然這場比賽一開始控球不是很理想，「慢慢去了解每名打者的狀況，再去調整自己，想辦法投出可以吊到他們的球路」。

靠經驗彌補控球缺失，米蘭達說：「已經投了幾場比賽，每一場對我而言，都是挑戰，能贏球是靠隊友幫忙，很謝謝他們。」

今晚氣溫比較低，米蘭達的手感難免受到影響，「天氣有點影響，但不會對我在場上的表現有任何差異，就是專心在每一場比賽。」

米蘭達達已先發出賽3場、拿到兩勝（0敗），連兩場先發都投出優質內容，前一次是18日對統一獅隊投7局、被敲3支安打、失兩分、投出10次三振。

米蘭達目前累積投出23次三振，在排行榜獨居首位。