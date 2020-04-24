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中職／兄弟敲21支安打 丘總：運氣比較好
中信兄弟隊今晚雖擊出21支安打，單場安打、得分都是本季隊史新高，但總教練丘昌榮說：「只是第一場而已，還有很多地方需要努力。」
前7戰，兄弟單場最多擊出17支安打，且是打到延長賽11局，今晚安打數突破20支，得分也首度達2位數，丘總說：「今天是運氣比較好，要持續幫助大家調整。」
蘇緯達單場擊出4支安打，是表現最搶眼的打者，他說：「這場比賽有先設定球路，賽前看情蒐影片，設定好再積極攻擊。」
前6次出賽，蘇緯達合計擊出4支安打，今晚1場比賽就敲4安，「延長春訓都有點疲累，身體沒到很好的狀況，要想辦法如何調整回來，維持住訓練」。
儘管球隊目前輸多勝少，狀況也沒調整到最佳，蘇緯達說：「大家仍依照教練團課表好好訓練，互相鼓勵。」
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