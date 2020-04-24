中職／開季七連勝 樂天桃猿破紀錄

樂天桃猿隊今晚以14：4擊敗統一獅隊，拿下開季七連勝，刷新中職紀錄，先發投手王溢正七局無失分拿下勝投，朱育賢相隔四場再度開轟，而且是單場雙響砲、貢獻五打點。

王溢正本季第二次先發，對獅隊投了七局用了93球，沒有失分，被敲四支安打，送出六次三振，好表現獲選單場MVP，加上4月16日也對獅隊投出7局失兩分的成績，開季連續兩場繳出超優質表現。

猿隊打線也在開局就展現強打本色，朱育賢在第二局、第三局接連開轟，一發陽春砲、一發滿貫砲，加上林泓育在首局的兩分砲以及三局的一分打點安打，將比數拉開到8：0，四局上林立的二壘安打再追加一分。

朱育賢砲火凶猛，透過英文轉播收到國外不少關注，繼開季前兩場五轟後，今天再度出現單場雙響，打擊率5成36，個人本季全壘打數推進到七轟，而且全都是對統一獅隊敲出，本季對獅隊總計14打數敲出9支安打，對戰打擊率高達6成43。

獅隊先發投手江辰晏成苦主，四局挨了三轟，丟掉九分自責分，創個人生涯新高，去年七場對上Lamigo桃猿隊也都沒能拿下勝投，上一次對猿隊奪勝已是2018年7月28日；獅隊僅靠鄧志偉九局下陽春砲避免被完封。