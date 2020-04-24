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中職／兄弟機關槍打線發威 米蘭達無失分拿第2勝
中信兄弟隊「機關槍」打線發威，先發投手米蘭達也以6局、無失分的優質內容相挺，終場以11：0擊敗富邦悍將隊，中止對戰2連敗。
兄弟前7戰拿兩勝，僅擊出5支全壘打、在4隊墊底，團隊打擊率2成64排第3，關鍵時刻缺少適時一擊。
今晚對悍將隊之戰，兄弟終於找回手感，首局上以12人次攻勢、7支安打、打進7分奠定勝基。
在前7場比賽，兄弟單場最多拿6分，今晚一開賽就打出大局，2、4、5局再各拿1分，5局結束，已取得10：0的大幅領先優勢。
兄弟此戰擊出21支安打，先發9棒皆敲安，只有3支二壘打，其餘安打皆是短程巧打；兄弟在15日和悍將隊打到延長賽分勝負，單場敲17安（得6分）。
蘇緯達今晚比賽敲出4支安打，生涯第4次單場4安，2016、17、19年各有1次。
兄弟先發投手米蘭達投6局，被擊出4支安打、無失分，另投出6次三振，拿到本季第2場勝投，獲選單場MVP。
米蘭達目前先發出賽3場，累積投出23次三振，在排行榜獨居首位。
悍將隊先發投手江國豪，首局投22球、失7分，投完5局退場，失10分皆為責失，創個人生涯新高。
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