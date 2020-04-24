中職／王威晨開季打擊手感佳 盼不輕易被動搖

中職中信兄弟隊開季團隊打擊發揮不理想，但野手王威晨賽前打擊率4成14、表現突出；王威晨去年開季遇到低潮，今年心態調整收到成效，希望堅持住好的東西、不要輕易被動搖。

中信兄弟野手王威晨去年開季遇到低潮，4月中打擊率一度掉至不到2成，但今年開季表現穩定，今天賽前7場比賽打完，總計29打數敲出12支安打，打擊率4成14，為兄弟打者群打擊率最佳。

王威晨表示，今年不希望重蹈覆轍，特別留心調整，今年又因武漢肺炎疫情影響，開季時間2度延後，過去沒有遇過類似狀況，在春訓熱身賽後半段，有將調整腳步放慢一點，心態上多一點準備，想辦法調整好狀態迎接開季。

兄弟熱身賽團隊打擊火燙，但開季打線發揮不如預期，今天賽前7場比賽打完，團隊敲出64支安打、5發全壘打、為4隊最差，團隊打擊率2成64，總教練丘昌榮表示，比賽延後開打影響調整不會是藉口，因為4隊面臨的條件都一樣，中心棒次火力串聯不理想，加上對戰球隊多派出左投應戰也是原因之一。

兄弟團隊打擊發揮不如預期，王威晨表示，設定好的打擊策略和攻擊想法不會受到影響，希望堅持和維持住好的東西，不要輕易被動搖。

王威晨也提到打擊狀況起伏每支球隊、每個人都會遇到，球隊前幾場可能運氣也不好，但對團隊很有信心，相信兄弟是一支攻擊火力很強悍的球隊，突破這次低潮後會回到該有的水平。