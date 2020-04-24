中職／扛英文轉播第二彈 江奕昌通知馮喬許要收看

中華職棒透過英文轉播推廣到世界，上周五場比賽吸引超過500萬人次觀看，ELEVEN SPORTS本周乘勝追擊，今起在統一獅與樂天桃猿隊在台南的三連戰繼續提供英文轉播，由前兄弟象隊江仲豪之子江奕昌，以及美、日職棒主播Rod Chen組成新搭擋。

江奕昌曾擔任富邦悍將、統一獅隊的體能教練，也有美職小熊隊教練經驗，英文能力不是問題，熱身賽也試過兩次轉播，Rod Chen也有多年美、加留學經驗，但全英文轉播，對兩人都還是新鮮事，Rod Chen說：「一定會緊張啊。」

增開三場轉播，ELEVEN SPORTS要找新人接手，Rod Chen原本幫忙找人，最後自己跳下來轉播，「希望為台灣貢獻一份心力。」前天才確定要扛起這項任務，Rod Chen立刻開始惡補中職知識，也上YouTube參考國外主播風格。

江奕昌則是觀看上周王雲慶和偉恩（Wayne McNeil）的搭擋方式，「他們是用比較輕鬆的風格呈現，我會著重每個球員的介紹，國外球迷可能不認識中職球員，所以可能會上場的選手，我都準備一、兩句介紹。」

這次負責英文轉播，兩人也在個人的社群媒體上通知國外好友，江奕昌說：「像之前的馮喬許（前義大犀牛隊總教練），就有跟他說，希望他們會收看，但時間對他們來說還是早一點。」