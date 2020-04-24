中職／英語播報還有下一次？ 陳金鋒笑：maybe

「台灣巨砲」陳金鋒今天以富邦悍將隊顧問身分，在悍將與中信兄弟隊之戰的英語轉播中擔任特別嘉賓，獻出初體驗，身為台灣首位登上美國職棒大聯盟的球員，陳金鋒也用英語和全世界球迷簡短分享自己的經歷。

為了在轉播中獻「聲」秀英文，陳金鋒坦言緊張，昨晚只睡一點點，今天在第3局現身轉播台，主播王雲慶先提及幾名國外球迷熟悉的旅美球員，包括王建民、陳偉殷、郭泓志等，隨後介紹陳金鋒為台灣球員旅美的先驅，也是首位在大聯盟出賽的選手。

陳金鋒用英語向球迷問好，接著接受王雲慶和球評Wayne McNeil的英語問答，第一題就被問到，自2016年底引退後，是否還想念比賽？陳金鋒表示：「我非常想念棒球，但都已經結束了，我還是在棒球領域工作，沒有離太遠。」

過去陳金鋒以球員身分在棒球場上締造輝煌紀錄，如今則轉任悍將隊顧問，被問到兩者哪個較具挑戰性？陳金鋒表示：「每件事都很有挑戰，對我來說，我們每天都面對著不同的挑戰。」

而回憶昔日旅美時期，除了語言之外最難適應的地方？陳金鋒提到，自己是第一個到美國打球的人，很多事都需要適應。

至於在異鄉是否會想念台灣的食物？陳金鋒坦言，第一年很想念，也就像來到中職的洋投一樣，第一年幾乎都是以速食為主，幾乎每天都吃漢堡和比薩，因為每天都要比賽，沒時間自己煮，但拉斯維加斯有很多的中華料理。

陳金鋒赴美前兩年有翻譯在身邊，但他透露，自己有空時都會一直看電視來增進自己的英語能力，隊友教了他很多，而被問到隊友教的是好話還是髒話？陳金鋒笑說：「都有。」

利用全球放送的英語轉播，陳金鋒在訪問尾聲也用中文表示：「謝謝給我這機會參與轉播任務，讓全世界看到台灣棒球最先開打，希望外國的朋友，有在看比賽的話，繼續為台灣加油，希望你們會喜歡。」

結束訪問之前，陳金鋒應主播的要求，從比賽的兩隊中各挑一名他認為最佳的打者，陳金鋒點名中信兄弟林智勝和富邦悍將隊胡金龍。