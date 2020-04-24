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中職／陳金鋒沒有遠離棒球圈 轉播獻聲用英文受訪

中央社 / 新北24日電

中職富邦悍將隊今天起提供主場賽事英文轉播，請到重量級嘉賓陳金鋒「獻聲」，陳金鋒用英文跟世界球迷問好，提到雖然離開球場，但依然沒有遠離棒球，喊話盼各地球迷能喜愛台灣棒球。

為了推廣中華職棒，富邦悍將隊今天起透過官方推特（Twitter）、台灣大哥大myVideo提供主場賽事英語直播服務，今天與中信兄弟隊交手，請到台灣旅美職棒先鋒陳金鋒當特別嘉賓，並在3局接受英文訪問。

陳金鋒賽前受訪時提到，上一次全英文對話已經是2005年，今天直播受訪，開頭先用英文跟世界球迷打招呼；陳金鋒2016年正式引退、結束球員生涯，目前在富邦悍將隊任顧問。

被問起會不會懷念在球場上的時光，陳金鋒表示，雖然懷念，但已經結束了，現在還是在做棒球相關的工作，並沒有離開棒球圈太遠；被問起打球和當顧問哪個比較困難，他也回應：「每件事都是挑戰」。

身為台將旅美職棒先鋒，陳金鋒坦言，剛開始到美國很想念台灣的食物，雖然沒有時間自己煮，但會去拉斯維加斯附近找中華料理，語言問題則透過多看電視學習英文，隊友也會教他，「好的詞、壞的詞都有」。

最後，陳金鋒用中文跟球迷喊話，感謝球團提供機會讓他參與轉播，也希望世界各地的球迷喜歡台灣的棒球、為台灣棒球加油。

陳金鋒 棒球 富邦悍將

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