快訊

金像獎的隱喻：當香港電影、法治與自由在瘟疫裡死去

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／陳傑憲失誤成焦點 餅總：打擊不振傷害較大

聯合報 / 記者蘇志畬／台南即時報導
統一獅隊陳傑憲談開季打擊不振。記者蘇志畬／攝影
統一獅隊陳傑憲談開季打擊不振。記者蘇志畬／攝影

統一獅隊今年將游擊位置交給陳傑憲，開季八場比賽已有三次失誤，成為熱議焦點，不過代總教練林岳平認為，關鍵其實是守備影響到他的打擊，「忘記了球隊看重的是他的攻擊。」

陳傑憲開季至今敲出七支安打，打擊率僅兩成，跟過去四個球季都在三成以上的高檔相比，「餅總」林岳平認為對球隊傷害較大，「他的守備沒有造成球隊太大的傷害，傷害來自於失誤後心態的改變，反而影響他的攻擊。」

陳傑憲過去曾因守備問題未改善，最終移防外野，林岳平表示，暫時還不會考慮改變守備位置，教練團也會多提供協助，除非守備影響打擊的狀況未改善，才會考慮改變，「他有成為好球員的特質，只是現在遇到瓶頸。」

林岳平認為，陳傑憲擔任第一棒，在上壘率、安打率上的貢獻對球隊更重要，陳傑憲也有同感，「我打兩支安打的那兩場，球隊都剛好贏球，當然不只是我，其他打者打好也有幫助，但攻擊要有突破，對球隊幫助比較大。」

雖然目前打擊陷低潮，陳傑憲也不心急，「只是開季有點不順，全隊都打得不太好。」陳傑憲點出其中一個原因，獅隊目前八場比賽，有六場對到洋投，像是米蘭達、羅傑斯、德保拉、卡本特都是不錯的投手，而且是新面孔，「我想慢慢會改善。」

陳傑憲 林岳平

延伸閱讀

中職／潘威倫輪值往後調 羅里奇28日二軍先發

中職／美媒分析統一智取兄弟跑者 意外引道奇大物留言

中職／潘威倫開季連爆兩場 林岳平要幫老戰友找節奏

中職／陳鴻文後援52球守勝 林岳平：若是我也要投

相關新聞

中職／播報比打球緊張 鋒哥：昨晚只睡一點

富邦悍將隊今天起將透過球隊官方twitter「Fubon Guardians」進行英語直播比賽，球隊顧問陳金鋒「轉戰」主...

中職／陳傑憲失誤成焦點 餅總：打擊不振傷害較大

統一獅隊今年將游擊位置交給陳傑憲，開季八場比賽已有三次失誤，成為熱議焦點，不過代總教練林岳平認為，關鍵其實是守備影響到他...

中職／鄭凱文已吞兩敗 登板時間將往前調

中信兄弟隊前7場比賽輸了5戰，後援投手鄭凱文承擔兩敗，調整不算理想，今天開始，教練團將會把他上場時間往前挪，希望能有幫助...

中職／兩次六連勝都有他 曾豪駒點出相同處

樂天桃猿隊今天作客台南對戰統一獅隊，挑戰開季七連勝的聯盟新紀錄，剛接下總教練就帶隊開出紅盤，「貓總」曾豪駒表示：「過程中...

中職／新秀江坤宇表現出色 超齡的心理素質獲肯定

中信兄弟隊一號游擊手王勝偉狀況不好還在二軍調整，新秀江坤宇頂替表現出色，備受總教練丘昌榮肯定，未來要如何安排兩人的位置，...

中職／潘威倫輪值往後調 羅里奇28日二軍先發

統一獅隊開季八場比賽，先發投手防禦率高達7.03，與其他三隊有不小落差，先發輪值小更動，潘威倫將往後調整，居家隔離的洋投...

中職／悍將隊兩位洋投力撐 羅力狀況成謎

富邦悍將隊洋投羅力還沒出賽，狀況如何，連總教練洪一中也不清楚，悍將隊球團近日會發聲明稿，說明洋投狀況、尋找外援碰到的困難...

中職／魚頭君戴口罩應援 開轟就送萊恩口罩布偶

統一獅隊本季主場首戰今晚在台南棒球場熱鬧開打，防疫期間禁止球迷進場，吉祥物成為場邊焦點，獅隊吉祥物萊恩邀請台南市觀光旅遊...

中職／兄弟前7戰拿兩勝 丘總：攻擊得加強

中信兄弟隊打完前7戰，只拿到兩勝，打擊還悶著沒有發揮，總教練丘昌榮也覺得攻擊部分得加強，今天在中心打線部分會做些調整。

中職二軍／劉基鴻雙響砲轟獅 助味全龍5連勝

味全龍隊今天在二軍例行賽對上統一獅隊，狀況持續加溫，單場出現3發全壘打，包括「狀元郎」劉基鴻的雙響砲，終場龍隊以4：2勝...

中職／美媒分析統一智取兄弟跑者 意外引道奇大物留言

全球體育賽事因疫情停擺，唯獨中職開打近半個月，宛如全球運動粉絲在黑暗中的曙光，不少國外球迷就趁勢關注中職，美國知名自媒體《Jomboy Media》也特別追蹤賽事，近期還發布影片，分析統一獅內野守備智

日職／開打難度遠高於中職 火腿社長點出兩原因

日本職棒有意閉門開打，在5月決定開幕日，但在疫情未平緩前一切都還是未知數，日本火腿球團社長川村浩二就指出，在北海道不可能...

熱門新聞

中職／為何看中職？美國球迷：光聽擊球聲就很療癒

中職／向加媒介紹中職 悍將洋教練認證是「打者聯盟」

NBA／不認是KD離隊主因 格林：若他想留會是我走

上籃之王的殞落 菜鳥年就碰到天花板的伊凡斯

中職／美媒分析統一智取兄弟跑者 意外引道奇大物留言

史上10大新人王 楚奧特、鈴木一朗最傳奇

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。