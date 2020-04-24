中職／陳傑憲失誤成焦點 餅總：打擊不振傷害較大

統一獅隊今年將游擊位置交給陳傑憲，開季八場比賽已有三次失誤，成為熱議焦點，不過代總教練林岳平認為，關鍵其實是守備影響到他的打擊，「忘記了球隊看重的是他的攻擊。」

陳傑憲開季至今敲出七支安打，打擊率僅兩成，跟過去四個球季都在三成以上的高檔相比，「餅總」林岳平認為對球隊傷害較大，「他的守備沒有造成球隊太大的傷害，傷害來自於失誤後心態的改變，反而影響他的攻擊。」

陳傑憲過去曾因守備問題未改善，最終移防外野，林岳平表示，暫時還不會考慮改變守備位置，教練團也會多提供協助，除非守備影響打擊的狀況未改善，才會考慮改變，「他有成為好球員的特質，只是現在遇到瓶頸。」

林岳平認為，陳傑憲擔任第一棒，在上壘率、安打率上的貢獻對球隊更重要，陳傑憲也有同感，「我打兩支安打的那兩場，球隊都剛好贏球，當然不只是我，其他打者打好也有幫助，但攻擊要有突破，對球隊幫助比較大。」

雖然目前打擊陷低潮，陳傑憲也不心急，「只是開季有點不順，全隊都打得不太好。」陳傑憲點出其中一個原因，獅隊目前八場比賽，有六場對到洋投，像是米蘭達、羅傑斯、德保拉、卡本特都是不錯的投手，而且是新面孔，「我想慢慢會改善。」