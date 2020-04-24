中職／潘威倫輪值往後調 羅里奇28日二軍先發

統一獅隊開季八場比賽，先發投手防禦率高達7.03，與其他三隊有不小落差，先發輪值小更動，潘威倫將往後調整，居家隔離的洋投羅里奇預計4月28日在二軍先發，順利的話5月上旬有望歸隊。

羅里奇因返美陪產，回台後經過14天居家隔離，錯過球隊開季，也須重新調整投球進度，面對其他三隊都登錄四名洋投，而獅隊僅找來三洋投春訓，等於開季就讓了兩個外籍戰力。

羅里奇今天牛棚練投，預計4月28日先發，獅隊代總教練林岳平表示：「到時候再看先發狀況、投球內容，決定下一步怎麼做。」考量先發後的休息天數，羅里奇最快也要到5月才能回到一軍，照預估會在5月5日開始的客場之旅出賽。

本土先發「嘟嘟」潘威倫目前先發兩場，6.2局丟掉14分自責分，被敲六發全壘打，林岳平表示：「大家知道他投不好，他自己也知道。」但林岳平暫不打算多說什麼，「以他的經驗，跟他講好上場時間點，這段時間怎麼調整，我不需要去干涉。」

林岳平也強調，潘威倫還是先發輪值，只是順序上會做些調換，看下次先發結果再來討論。

年輕投手古林睿煬春訓衝太快，反而未能進入開季名單，目前還在簡單練投，未進入正式投打練習的牛棚，林岳平希望他先準備好身體狀況，經過二軍出賽測試後，再拉上一軍，「他3月有點過頭，先暫緩，重新開始一次。」