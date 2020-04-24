中職／悍將隊兩位洋投力撐 羅力狀況成謎

富邦悍將隊洋投羅力還沒出賽，狀況如何，連總教練洪一中也不清楚，悍將隊球團近日會發聲明稿，說明洋投狀況、尋找外援碰到的困難。

羅力狀況成謎，洪總說：「沒有問，還沒有牛棚，好像明天要投。」他目前未登錄，被列為隨隊球員。

悍將隊洋投目前只有索沙、伍鐸在正常輪值，索沙表現維持水準，伍鐸22日對統一獅隊先發，只投兩局、失5分退場，至今出賽兩場、戰績1敗。

由於目前真正可以用的洋投只有兩人，就算伍鐸表現不佳也無法更替，洪一中說：「要排3位本土先發輪值，如果再拿掉1位洋將，就需要4人，本土先發也沒這麼多。」

悍將隊目前本土先發輪值為陳仕朋、江國豪、游霆崴；江國豪今天對中信兄弟隊先發，1局上面對12人次、被擊出7支安打、失7分。