中職／新秀江坤宇表現出色 超齡的心理素質獲肯定

中信兄弟隊一號游擊手王勝偉狀況不好還在二軍調整，新秀江坤宇頂替表現出色，備受總教練丘昌榮肯定，未來要如何安排兩人的位置，「交給教練團去煩惱」。

兄弟開季至今擊出5支全壘打，江坤宇貢獻兩轟，他說：「去年冬季聯盟開始持續調整打擊狀況，沒想太多，臨場看球反應，把擊球動作維持好。」

丘昌榮很欣賞江坤宇的心理素質、抗壓性，「他的心智表現超越年齡，臉上沒有太多表現，開季能在一軍打出好表現很不容易」。

王勝偉是丘總心中不可取代的游擊大將，未來等他狀況調整好了之後，要在江坤宇之間如何抉擇？他說：「這個問題就交給教練去煩惱。」

江坤宇不擔心「賢拜」王勝偉回來後對自己的影響，「現在利用比賽調整感覺，就算之後下二軍，也會作好準備和訓練，維持好的感覺」。

王勝偉目前仍在二軍調整，打擊狀況不錯，但守備還需要一些時間調整。