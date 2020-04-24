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中職／兩次六連勝都有他 曾豪駒點出相同處

聯合報 / 記者蘇志畬／台南即時報導
樂天桃猿隊作客台南球場，總教練曾豪駒談開季六連勝。記者蘇志畬／攝影
樂天桃猿隊作客台南球場，總教練曾豪駒談開季六連勝。記者蘇志畬／攝影

樂天桃猿隊今天作客台南對戰統一獅隊，挑戰開季七連勝的聯盟新紀錄，剛接下總教練就帶隊開出紅盤，「貓總」曾豪駒表示：「過程中還是戰戰兢兢，確保每天拿出最好的狀態。」

猿隊在4月22日以3：2擊敗中信兄弟隊，拿下開季六連勝，追平2011年Lamigo桃猿隊創下的中職紀錄，當年曾豪駒還是球員身分，回憶起兩者異同，曾豪駒說：「當年跟現在一樣，球員都很想贏球，攻擊有做好，投手也順利壓制。」

猿隊目前以6勝0敗排名聯盟第一，團隊打擊率3成45排第一，防禦率4.97也僅次於中信兄弟，攻守兩方都有好表現，曾豪駒認為，目前投手不管是哪個位置都有好表現，能夠壓制對手，交給下一任，打者原來就有不錯表現，每個人也都知道要怎麼貢獻，幫助球隊。

曾豪駒認為，不管是不是連勝，比賽完都是重新開始，目前球隊在暗號的執行度上，還有加強空間。

曾豪駒 中信兄弟 樂天桃猿 中職

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