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中職／播報比打球緊張 鋒哥：昨晚只睡一點

聯合報 / 記者婁靖平／台北即時報導
陳金鋒（中）今晚上主播台，用全英語介紹中華職棒。記者余承翰／攝影
陳金鋒（中）今晚上主播台，用全英語介紹中華職棒。記者余承翰／攝影

富邦悍將隊今天起將透過球隊官方twitter「Fubon Guardians」進行英語直播比賽，球隊顧問陳金鋒「轉戰」主播台、擔任特別來賓，他說：「會緊張。」

對陳金鋒而言，轉播比賽是很特別的經驗，主播昨天先跟他聊了一些內容，「鋒哥」說：「把他當成一般的閒聊而已。」

比賽採全英語轉播，陳金鋒也要秀一下自己的外語能力，「上一次用全英語對話、完全沒參雜中文，已經是2005年的事情。」

在比賽轉播中，陳金鋒會聊一些個人想法，比賽轉播交給主播就好，他說：「現在是比較特別的狀況，台灣是全世界第一個職棒開打的國家，這是很特別、難得的經驗，用英語傳遞給國外球迷，台灣棒球一樣在運作。」

打比賽和上主播台是完全不同經驗。鋒哥說：「昨晚只睡一點點，當然會緊張，講英文是不同的體驗，過去沒有坐在那個位置講過話。」

除了球隊官方推特，台灣大哥大「myVideo」有可看到英語直播比賽，除了陳金鋒之外，比賽播報由王雲慶、楊正磊負責，另有球評Wayne McNeil，未來會不定時邀請重量級來賓到場獻聲。

陳金鋒 富邦悍將 中職

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