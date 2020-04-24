中職／兄弟前7戰拿兩勝 丘總：攻擊得加強

中信兄弟隊打完前7戰，只拿到兩勝，打擊還悶著沒有發揮，總教練丘昌榮也覺得攻擊部分得加強，今天在中心打線部分會做些調整。

丘總認為，幾位中心打者的攻擊連貫性，調整得不是很好，希望他們找回狀況，「今天讓蘇緯達、陳子豪再上場，因為前7戰遇到左投居多，狀況不好的時候，要作些調整」。

兄弟在季前熱身賽表現佳，打擊狀況也好，是否調整比較快而影響，丘昌榮表示，各隊都是一樣的時間，「這不是藉口，就是目前表現不好、不如預期」。

丘總說：「身為總教練，有最多責任，我們的選手很賣力，教練團盡可能希望協助他們把狀況調整好。」

王威晨今年開季表現頗佳。記者婁靖平／攝影

兄弟整體打擊狀況不佳，但王威晨有水準表現，目前打擊率超過4成，擺脫去年開季陷入低潮的陰霾，有一個好的開始。

王威晨說：「去年開季低潮，今年心態上做些調整，放慢步調，不要這麼容易動搖原本堅持的東西，把好的東西調整好，結果就會好。」

至於團隊表現不理想，王威晨相信兄弟是攻擊能力很強的團隊，「熱身賽就有展現出火力」。

王威晨相信團隊、隊友，也相信自己，他說：「誰都會遇到狀況不好的時候，趕快調整過來就好，現階段運氣雖沒這麼好，但度過這個難關後，表現就會在水平之上。」