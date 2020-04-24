中職二軍／劉基鴻雙響砲轟獅 助味全龍5連勝

味全龍隊今天在二軍例行賽對上統一獅隊，狀況持續加溫，單場出現3發全壘打，包括「狀元郎」劉基鴻的雙響砲，終場龍隊以4：2勝出，收下近期5連勝，排名躍居第2。

龍隊今天一開賽就開砲，面對獅隊先發投手洪心騏，黃柏豪在2出局後轟出右外野陽春全壘打，目前在二軍出賽18場，累積8發全壘打，已超越今年二軍開季7戰7轟的中信兄弟隊許基宏，獨居二軍全壘打王。

擔任龍隊第4棒的劉基鴻則在首局跟進黃柏豪「背靠背」開轟，連兩戰有全壘打表現，接著在6局上再從洪心騏手中揮出陽春全壘打，個人在中職首度演出單場雙響砲，近4戰擊出4支全壘打，本季累積6轟暫居二軍第3，17戰揮出33支安打則暫居二軍安打王，打擊率4成78。

龍隊之後在第9局靠全浩瑋的二壘打和曾傳昇安打追加1分保險分，終場以2分勝出。郭郁政先發4局失2分（1分自責分），無關勝敗，羅華韋中繼1局無失分拿下第3勝，之後曾柏融投2局、陳冠偉、呂偉晟各投1局無失分。

龍隊自4月17日起，在二軍例行賽打出5連勝成績，戰績10勝8敗1和衝上第2，只落後中信兄弟二軍（11勝5敗3和）；統一獅隊二軍則以6勝12敗暫居墊底。