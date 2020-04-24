中職／美媒分析統一智取兄弟跑者 意外引道奇大物留言

全球體育賽事因疫情停擺，唯獨中職開打近半個月，宛如全球運動粉絲在黑暗中的曙光，不少國外球迷就趁勢關注中職，美國知名自媒體《Jomboy Media》也特別追蹤賽事，近期還發布影片，分析統一獅內野守備智取兄弟跑者的牽制片段，也意外讓道奇頂級新秀拉克斯（Gavin Lux）現身留言。

18日兄弟對上統一的比賽，兄弟跑者陳文杰於7局下打算盜二壘，負責守備的陳傑憲因失誤掉球讓跑者成功盜壘，但於Jomboy上傳的影片中，他特地為陳傑憲打圓場，開玩笑設計對白：「沒事沒事，不蠢不蠢，因為我跟王玉譜等等要合作進行秘密戰術。」，Jomboy也假裝是王玉譜，瘋狂表示：「對對對對啦。」

Fun Pickoff Play in the CPBL, a breakdown pic.twitter.com/bQF9FCnc50 — Jomboy (@Jomboy_) April 23, 2020

接著，兄弟企圖採取犧牲觸擊戰術，這時Jomboy分析，在這種情況下，三壘手應往內野移動準備接球，同時游擊手補位三壘的空缺，二壘補位游擊的守備位置。不過本要補位三壘的陳傑憲雖往三壘方向移動，但事實上為佯攻，特別跑至跑者前方，吸引跑者離壘較遠，讓投手抓到時間差傳給補位的二壘手牽制成功。

Jomboy影片分析到位，吸引各大棒球迷討論，不少人留言：「這個戰術超棒的」，不只如此，更掉出道奇大物拉克斯回應：「歐，沒跟你開玩笑，我9歲在夏季聯盟跑過這個戰術，哈哈」。