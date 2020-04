中職／美媒分析統一智取兄弟跑者 意外引道奇大物留言

全球體育賽事因疫情停擺,唯獨中職開打近半個月,宛如全球運動粉絲在黑暗中的曙光,不少國外球迷就趁勢關注中職,美國知名自媒體《Jomboy Media》也特別追蹤賽事,近期還發布影片,分析統一獅內野守備智取兄弟跑者的牽制片段,也意外讓道奇頂級新秀拉克斯(Gavin Lux)現身留言。

18日兄弟對上統一的比賽,兄弟跑者陳文杰於7局下打算盜二壘,負責守備的陳傑憲因失誤掉球讓跑者成功盜壘,但於Jomboy上傳的影片中,他特地為陳傑憲打圓場,開玩笑設計對白:「沒事沒事,不蠢不蠢,因為我跟王玉譜等等要合作進行秘密戰術。」,Jomboy也假裝是王玉譜,瘋狂表示:「對對對對啦。」

Fun Pickoff Play in the CPBL, a breakdown pic.twitter.com/bQF9FCnc50

接著,兄弟企圖採取犧牲觸擊戰術,這時Jomboy分析,在這種情況下,三壘手應往內野移動準備接球,同時游擊手補位三壘的空缺,二壘補位游擊的守備位置。不過本要補位三壘的陳傑憲雖往三壘方向移動,但事實上為佯攻,特別跑至跑者前方,吸引跑者離壘較遠,讓投手抓到時間差傳給補位的二壘手牽制成功。

Jomboy影片分析到位,吸引各大棒球迷討論,不少人留言:「這個戰術超棒的」,不只如此,更掉出道奇大物拉克斯回應:「歐,沒跟你開玩笑,我9歲在夏季聯盟跑過這個戰術,哈哈」。

Yo, I can’t lie, my 9u summer ball team ran this as a pick off play 😂