日職／開打難度遠高於中職 火腿社長點出兩原因

日本職棒有意閉門開打，在5月決定開幕日，但在疫情未平緩前一切都還是未知數，日本火腿球團社長川村浩二就指出，在北海道不可能像中職球隊只光靠巴士移動，且北海道的確診人數持續增加，都是日職開打難度高於中職的主因。

中職在4月12日開季，讓各國職棒看到體育回歸日常的可能性，南韓也在疫情漸緩後確定5月5日啟動球季，同樣確定閉門開打。日職是否跟進成為第三個閉門開打的聯盟？昨天在12支球團會議後，達成閉門開打共識，但並非最終決定。

日刊體育訪問各隊對閉門開打的看法，阪神虎副社長谷本修提到，「看看目前全球的狀況，閉門開打是無法避免的，南韓和台灣也都是這樣。」川村浩二表示，「考慮到目前的狀況，閉門開打是無法避免的。」

川村浩二指出，日職開打的考驗難度更勝中職，因為中職球隊不靠高鐵移動，而是搭乘球隊巴士，「但在北海道靠巴士移動，這是不切實際的。」此外，日本的疫情也比台灣嚴重許多，川村浩二就指出，目前北海道的新冠肺炎確診人數依舊高居不下，在疫情如此嚴峻的情況下，很難與當地政府就球季開打展開協商。