中職／向加媒介紹中職 悍將洋教練認證是「打者聯盟」

中職在新冠肺炎疫情中成功展開賽季，各國取經，加拿大廣播公司Radio-Canada訪問富邦悍將打擊教練杜西（Rob Ducey），大讚台灣防疫做得好，讓疫情不致像其他國家蔓延；他也分析中職水平，「相當於美職2A，這裡有許多好打者，但其他選手比較接近1A。」

在各國職棒皆停賽階段，中職成為棒球迷的唯一希望所繫，Radio-Canada找上加拿大籍的杜西，談中職為何能在疫情中開打。

54歲的杜西，先前唯一的亞洲經驗為1995到1996年效力日職日本火腿隊；去年底，一通來自他沒見過電話號碼的來電，開啟了他的中職生涯，也因此在同儕還在等待開工之際，他已經回到棒球場上工作。

杜西表示，在年初亞洲疫情嚴峻時，來到台灣工作，他並不擔心，「政府的防疫工作做得非常好，我們每天要量兩次體溫，在巴士上都要戴口罩，在街上或店裡的人們也是，大家對疫情保持警惕，這能解釋為何病毒在台灣沒像其他國家那樣蔓延開來。」

中職開打至今已近半個月，扛著各項「全球第一」名號登上國際版面，包括日前因悍將洋投索沙觸身球所引發的板凳清空，杜西對此笑說：「那算不上衝突，根本沒打起來。」

他也分析中職的實力水平，「這絕對是打者聯盟，所以各隊都想找好投手，這裡有幾位前大聯盟投手，或許年紀有點大了，但他們還是有實力，也知道怎麼投球。」他指出，台灣不乏好打者，實力相當於美職2A，但除此之外，「其他人是1A。」