中職／新莊全壘打王 林智勝本周末有望篡位

中信兄弟從今天起與富邦悍將展開三連戰，戰場為新莊球場，有望在這三天迎來新一任「新莊全壘打王」誕生，林智勝生涯累積在這裡敲出40發全壘打，距離排名第一的彭政閔只剩一步之遙。

中職本季受到新冠肺炎疫情影響，集中在四座球場閉門開打，分別是樂天桃猿的桃園球場、中信兄弟的洲際球場、富邦悍將的新莊球場，以及統一獅的台南球場，這也代表四座球場將在今年快速累積各項成績，對於擅長在這四座球場開轟的球員更是有利。

攤開四座球場的全壘打王者，其中三座都由現役球員握有紀錄。在桃園球場累積最多全壘打的球員為「小胖」林泓育，生涯在此出賽474場，敲出71轟，遙遙領先居次的林智勝（57轟）、第三的陳俊秀（55轟），朱育賢則是追擊腳步驚人，在桃園出賽219場已敲50轟。

台南全壘打王的頭銜由高國慶把持，生涯在這裡出賽510場，敲出51轟，陳連宏43轟居次，接著是潘武雄的39轟。

洲際球場的紀錄保持者則是張志豪，出賽204場敲出38轟，林智勝的35轟排名第二，接著為周思齊的27轟，排名第四的高國輝出賽70場敲出24轟，開轟頻率相當驚人。

本季的四座主戰場中，全壘打紀錄還沒被現役球員拿下的僅剩新莊球場，彭政閔生涯共在這裡41度開轟，目前仍是第一，但本周末就有可能寶座不保，林智勝在新莊出賽185場，已經快速累積40轟，本季將在新莊出賽20場，改寫紀錄只是時間早晚的問題。