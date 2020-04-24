中職／為何看中職？美國球迷：光聽擊球聲就覺得療癒

中職開打已近半個月，猶如為全球棒球迷在黑暗中點亮一盞燈，美國「石英財經網」以專文報導球迷為何陷入中職的魅力，一位球迷說：「我不排斥看弱隊比賽，因為我發現擊球的聲音是多麼療癒。」

這則報導標題為「全球棒球迷持續因只有四支球隊的台灣棒球而獲得快樂」，講述中職在疫情中搶先開打，且獲得球迷熱愛；這位名為Saleem的球迷，支持的大聯盟球隊為近年戰績不振的金鶯，他說台灣的球賽水準較低，並不會困擾他，因為光是聽到擊球的聲音就已滿足。

他表示，即便美國的賽事開打，仍會持續關心台灣棒球，因為有件事抓住了他的目光，「啦啦隊在看台上和機器人一起吃火鍋，那些食物看起來非常美味。」

住在賓州的46歲球迷摩瑞（Matthew Mory），上周為了樂天桃猿與富邦悍將之戰早起，「因為現在美國棒球停擺，而我實在太想念棒球了。」儘管對台灣棒球感到陌生，但他說從比賽中看到熟悉的名字也很有趣，像是富邦悍將洋投索沙。

這陣子為英文轉播擔任球評的偉恩（Wayne McNeil），上周連續播了五場賽事，但他說一點都不累，「這就像是美夢成真，你真的不會覺得累。」他的聲音透過推特轉播向全球放送，意外驚喜是收到不少來自家鄉友人的簡訊，全因為他們在ESPN體育中心播出的新聞片段中，認出了他的聲音。

文中也提到台灣棒球發展曾遭遇的困境，像是儘管中職已邁入第31年，但早年曾因簽賭案遭遇重挫，以及在國際上以「中華隊」之名出賽，許多人無法認知到這就是台灣。