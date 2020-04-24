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中職／挑戰開幕7連勝 猿想破紀錄遇雨攪局
樂天桃猿隊本季問鼎四連霸，開季至今沒輸過，昨天作客台中洲際棒球場對戰中信兄弟隊，原要挑戰開季七連勝的聯盟新紀錄，但比賽打不完三局就碰上大雨，形成保留比賽，也是本季第三場因雨延賽。
猿隊靠凶猛打擊表現拉出開季六連勝，已追平隊史在二○一一年締造的聯盟紀錄，今年接掌猿隊兵符的「龍貓」曾豪駒也成目前四隊唯一的「不敗教頭」，但猿隊挑戰七連勝之路因大雨攪局，延續紀錄還要再等等。
昨天猿隊在首局就棒打兄弟本土先發黃恩賜，林泓育敲出兩分打點二壘打，陳俊秀補上兩分砲，是他本季第二轟，一開賽就打下四分領先。兄弟則在一局下靠江坤宇的二壘打帶動反攻、追回一分，年僅十九歲的他成為兄弟游擊大亮點。
猿隊新洋投尼寇力昨天獻出中職初登板，因雨僅投兩局，被揮出三支安打，失一分，表現讓總教練曾豪駒頗為滿意。
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