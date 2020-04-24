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中職／挑戰開幕7連勝 猿想破紀錄遇雨攪局

聯合報 / 記者葉姵妤／綜合報導
桃猿隊陳俊秀（持棒者）一局上半敲出2分全壘打。 記者黃仲裕／攝影
桃猿隊陳俊秀（持棒者）一局上半敲出2分全壘打。 記者黃仲裕／攝影

樂天桃猿隊本季問鼎四連霸，開季至今沒輸過，昨天作客台中洲際棒球場對戰中信兄弟隊，原要挑戰開季七連勝的聯盟新紀錄，但比賽打不完三局就碰上大雨，形成保留比賽，也是本季第三場因雨延賽。

猿隊靠凶猛打擊表現拉出開季六連勝，已追平隊史在二○一一年締造的聯盟紀錄，今年接掌猿隊兵符的「龍貓」曾豪駒也成目前四隊唯一的「不敗教頭」，但猿隊挑戰七連勝之路因大雨攪局，延續紀錄還要再等等。

猿隊林泓育一局上半敲二壘打。 記者黃仲裕／攝影
猿隊林泓育一局上半敲二壘打。 記者黃仲裕／攝影

昨天猿隊在首局就棒打兄弟本土先發黃恩賜林泓育敲出兩分打點二壘打，陳俊秀補上兩分砲，是他本季第二轟，一開賽就打下四分領先。兄弟則在一局下靠江坤宇的二壘打帶動反攻、追回一分，年僅十九歲的他成為兄弟游擊大亮點。

樂天桃猿先發投手尼寇力主投一局失一分。 記者黃仲裕／攝影
樂天桃猿先發投手尼寇力主投一局失一分。 記者黃仲裕／攝影

猿隊新洋投尼寇力昨天獻出中職初登板，因雨僅投兩局，被揮出三支安打，失一分，表現讓總教練曾豪駒頗為滿意。

中華職棒 樂天桃猿 中信兄弟 黃恩賜 陳俊秀 林泓育

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