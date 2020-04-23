中職／猿隊挑戰開季7連勝遇大雨 猿象戰因雨保留

樂天桃猿隊今天作客台中洲際棒球場對戰中信兄弟隊，要挑戰開季7連勝的聯盟紀錄，打完3局上取得4：1領先，但受大雨影響，此戰形成保留比賽，這也是開季至今第3場因雨延賽。

猿隊今年開季打出6連勝，已追平前身隊史在2011年寫下的聯盟紀錄，「龍貓」曾豪駒今年接掌猿隊兵符後還未吞下敗仗，今天繼續在洲際球場對戰中信兄弟，挑戰開季7連勝紀錄。

面對中信兄弟先發投手黃恩賜，猿隊重砲打線一開賽就發威，靠2次四壞球保送展開攻勢，林泓育揮出右外野方向的二壘打先送回2分，陳俊秀接著補上中外野2分全壘打，是他本季第2轟，助猿隊拉開4：0領先。

兄弟在1局下有所回應，小將江坤宇揮出二壘打，並靠王威晨的場地安打跑回分數，之後王威晨雖靠猿隊投手尼寇力的牽制失誤攻占三壘，但沒能再添分數。

猿隊打完3局上維持4：1領先，之後因現場降下大雨，比賽因此暫停，經過一小時的等待後，雨勢趨緩，一度有機會恢復進行，但場地經過整理後又開始下雨，比賽因雨保留至補賽周。