中職／出過8億元搶中職轉播 ESPN竟想免費播韓職

南韓職棒（KBO）新球季確定五月五日開打，將比照中職做法，暫不開放球迷進場，今天傳出ESPN要求免費轉播韓職比賽，遭KBO官方回絕；ESPN曾在中職黃金時期競標電視轉播權，出價超過八億元，但遭緯來公司以極大差距KO，形容緯來開出的天價讓人不可思議。

ESPN早已退出台灣市場，由於大聯盟本季賽事不知何時開打，希望免費轉播韓職球季賽的消息一出，就連美國媒體都覺得離譜。

中職史上最大一筆電視轉播權利金是1997到99年15億4584萬元，每年超過5億元，在1995年開放競標時，共有七家公司投入，也是空前規模，ESPN、年代公司出價金額差不多，約是8.6億到8.7億元，沒想到擠不進前三名。

中職開打前六年，單季平均觀眾人數都達五千人以上，1993到95年連三季總人數突破160萬，1997到99年電視轉播權之爭也是史上最激烈，最後由緯來公司以超過15.4億元得標。

當時六球團代表對這個數字笑得合不攏嘴，權利金2/3由各隊均分，另外1/3參考戰績、票房，單季至少都可以分到八千萬元左右，對營收大有幫助。

年代公司1994到96年轉播中職，每年支付3千萬元，搶標新的電視轉播合約失利後，老闆邱復生自己組成台灣大聯盟和中職對抗，1997到2002年形成兩聯盟惡性競爭，直到2003年合併。