中職／救援王領軍 統一獅將迎隊史700救援成功

統一獅隊明天迎接本季台南球場開幕戰，對戰樂天桃猿隊，力拚主場首戰開胡，也將在中職救援王「大餅」林岳平的領軍之下，迎接隊史第700次救援成功的里程碑。

獅隊為中職元老球隊，目前累積699次救援成功，已是中職最高紀錄，最快明晚在主場達標700救援。歷來排名第二的為中信兄弟隊（含前身兄弟象隊）的645次，富邦悍將隊582救援排第三，之後為猿隊的453次。

為獅隊貢獻最多救援的，正是目前的獅隊代理教頭林岳平，生涯在中職出賽468場，累積129次救援成功仍是中職最高紀錄，也是至今唯一一位累積破百救援的本土投手，其次為前獅隊洋投凱薩的124次，現任終結者陳韻文貢獻61救援排第3。

獅隊隊史第700救援，也最有望陳韻文留名，他在本季已出賽4場，拿下1勝1救援。

今年為陳韻文在中職的第6個球季，自2017年起專職救援，去年以24次救援成功奪下年度救援王，也是繼2009年林岳平之後，獅隊投手再度獲獎。

陳韻文年僅24歲，至今累積61救援已是全聯盟現役投手第3，落後猿隊陳禹勳的96次及悍將隊陳鴻文的73次，也被「餅總」看好未來能挑戰聯盟救援王的位置。