中職／全壘打、得分效率不足 兄弟投手出色仍墊底
中信兄弟隊在熱身賽砲聲隆隆，球季賽開打後卻有貧打現象，全壘打、得分效率不足，儘管團隊防禦率3.18是四隊最低，還是無法提升戰績，目前2勝5敗排名墊底。
兄弟去年開季前七戰打出4勝3敗，前13戰更是10勝3敗、最長七連勝，今年起步不順，從團隊戰力看來，投手群穩定表現無法彌補打線低迷，這是教練團必須趕快解決的問題。
兄弟是唯一防禦率低於4的球隊，奪三振82次也是四隊最多，被攻下27分、自責分24分都是四隊最少；值得一提的是，新球季前14戰出現39支全壘打，兄弟投手群加起來只被四轟，比起挨轟最慘的統一獅隊，足足少了13支。
開季前七戰，兄弟有兩場失七分，其餘五場都在四分以下，但打線有三場攻下六分，另四場加起來只有八分（一場四分、一場兩分、兩場一分），得分效率不足成為勝少敗多的關鍵。
兄弟團隊打擊率2成64排名第二，只領先獅隊的2成32，但五支全壘打倒數第一，落後猿隊多達九支，得26分、打點21分也墊底，兩個數字都不到猿隊的一半（53、50），打線何時才能復甦，象迷都等著看。
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