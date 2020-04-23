快訊

直播／敦睦艦染疫官兵再添1例 國防部說明敦睦艦隊行程

中職／全壘打、得分效率不足 兄弟投手出色仍墊底

聯合報 / 記者藍宗標／即時報導

中信兄弟隊在熱身賽砲聲隆隆，球季賽開打後卻有貧打現象，全壘打、得分效率不足，儘管團隊防禦率3.18是四隊最低，還是無法提升戰績，目前2勝5敗排名墊底。

兄弟去年開季前七戰打出4勝3敗，前13戰更是10勝3敗、最長七連勝，今年起步不順，從團隊戰力看來，投手群穩定表現無法彌補打線低迷，這是教練團必須趕快解決的問題。

兄弟是唯一防禦率低於4的球隊，奪三振82次也是四隊最多，被攻下27分、自責分24分都是四隊最少；值得一提的是，新球季前14戰出現39支全壘打，兄弟投手群加起來只被四轟，比起挨轟最慘的統一獅隊，足足少了13支。

開季前七戰，兄弟有兩場失七分，其餘五場都在四分以下，但打線有三場攻下六分，另四場加起來只有八分（一場四分、一場兩分、兩場一分），得分效率不足成為勝少敗多的關鍵。

兄弟團隊打擊率2成64排名第二，只領先獅隊的2成32，但五支全壘打倒數第一，落後猿隊多達九支，得26分、打點21分也墊底，兩個數字都不到猿隊的一半（53、50），打線何時才能復甦，象迷都等著看。

統一獅 中信兄弟

延伸閱讀

中職／獅隊主場首戰左投對決 江辰晏強碰王溢正

中職／悍將洋投戰力打折 江國豪明戰兄弟拚首勝

中職／史上最慘烈群毆事件 巴比諾趁亂打蔡明宏

中職／4隊提供英文轉播 悍將首戰邀請陳金鋒

相關新聞

中職／4隊提供英文轉播 悍將首戰邀請陳金鋒

ELEVEN SPORTS提供中華職棒樂天桃猿賽事英語轉播，引起全世界關注，如今其他3隊也將跟進，富邦悍將本週末3連戰開...

中職／英文轉播需求大增 NBC也關心台灣頻道怎找人

在疫情中一枝獨秀開打，中職成功搶奪全球棒球迷的眼球，現在四隊確定都將有英文轉播服務，美國媒體也關心台灣轉播頻道的英文主播...

中職／史上最慘烈群毆事件 巴比諾趁亂打蔡明宏

悍將隊洋投索沙19日故意投觸身球，砸中猿隊左打郭嚴文的右臀，幸好沒有造成嚴重衝突，索沙後來也致歉；回顧中職洋將最火爆的球...

韓職／ESPN想免費轉播韓職？「離譜的要求」

南韓職棒定調在5月5日展開球季，目前正處於賽事空窗期的美國ESPN將視野望向亞洲，卻傳出要求免費轉播韓職，導致雙方協商破...

日職／緊急狀態未解除 新球季何時開打仍是未知數

全球職棒賽事都受新冠肺炎影響，直到本月中由中華職棒搶先開打，南韓職棒也將在5月5日跟進閉門展開新球季，但日本職棒開幕仍是...

中職登國際基本功 從正視「使用者經驗」做起

當全世界棒球迷都陷入「棒球戒斷症」而轉向台灣職棒時，Eleven Sports TW臨時組成與提供的英文轉播，忽然在五場比賽累積超過五百萬的收看人次。透過世界各方棒球專家，包括蔡英文總統康乃爾大學學弟、ESPN前球評歐伯曼（Keith Olbermann），以及The Athletics知名作家卡里（Marc Carig），在社群上推文討論與讚賞，台灣職棒受到的國際矚目達到前所未有的新高。

中職／全壘打、得分效率不足 兄弟投手出色仍墊底

中信兄弟隊在熱身賽砲聲隆隆，球季賽開打後卻有貧打現象，全壘打、得分效率不足，儘管團隊防禦率3.18是四隊最低，還是無法提...

中職／獅隊主場首戰左投對決 江辰晏強碰王溢正

統一獅隊將在明天迎接本季主場首戰，在台南球場迎戰開季戰績獨走的樂天桃猿隊，要力拚今年對戰首勝、終止跨季對戰6連敗，兩隊也...

中職／悍將洋投戰力打折 江國豪明戰兄弟拚首勝

中信兄弟隊今天將在台中洲際球場再次對決樂天桃猿隊，全力阻擋猿隊開季七連勝，明起移師新莊球場對富邦悍將隊進行三連戰，雙方首...

中職／海外球迷瘋台灣棒球 推特「追蹤」按起來

作為全球唯一開打的職棒賽事，中職站上舞台正中央，連日來在國際上的曝光度，從在美國、日本普及率較高的推特追蹤數上一目了然，...

中職／蔣智賢連2天開轟 回到主場較輕鬆放慢節奏

中華職棒富邦悍將的蔣智賢今天敲飛出場外的全壘打，已經連2天開轟，他賽後表示，雖然前幾場比較緊繃一點，不過這場讓自己節奏慢...

中職／手感燙仍待命 胡金龍：多給年輕人一些機會

富邦悍將隊回到新莊主場前兩戰，卅六歲老將胡金龍都未排進先發名單，儘管開季前五戰手感不差，打擊率達三成六四，還是先在場邊待命，言談之間頗有世代交替的感覺。

熱門新聞

中職／英文轉播需求大增 NBC也關心台灣頻道怎找人

中職／外媒評論好球帶 洪一中：美國裁判沒有比較厲害

NBA／隊友沈迷毒品美色誘惑 菜鳥喬丹堅持勇敢說不

中職／胡金龍3成64連坐板凳 慢慢交棒給年輕人

NBA／若98年公牛沒解體 羅德曼：輕鬆4連霸

中職／海外球迷瘋台灣棒球 推特「追蹤」按起來

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。