中職／獅隊主場首戰左投對決 江辰晏強碰王溢正

統一獅隊將在明天迎接本季主場首戰，在台南球場迎戰開季戰績獨走的樂天桃猿隊，要力拚今年對戰首勝、終止跨季對戰6連敗，兩隊也將上演本土左投大對決，由獅隊江辰晏對戰猿隊王溢正。

獅隊為今年最晚迎接主場開幕戰的球隊，帶著開季3勝5敗戰績回主場，明天與戰績暫居第一的猿隊展開3連戰，第一戰就交給江辰晏，除了要幫助球隊終止開季對戰2連敗、跨季6連敗，江辰晏也要爭取個人本季首勝。

江辰晏在17日先發出戰中信兄弟隊，繳出6局失3分（1分自責分）的優質先發，被揮出5支安打，送出5次三振，但吞下本季首敗，明天將回到主場力拚勝場開張。

猿隊則推出本土王牌王溢正迎戰獅隊。 聯合報系資料照

猿隊則推出本土王牌王溢正迎戰，他在本季首戰於16日對決統一獅隊，先發7局被揮出4支安打，送出6次三振，失2分，拿下本季首勝、中職生涯第58勝。

王溢正明天若能再奪勝投，生涯勝場數將追平現任猿隊牛棚教練林英傑的59勝，並列中職史上最多勝左投、在所有投手中則並列第12。