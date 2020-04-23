中職／悍將洋投戰力打折 江國豪明戰兄弟拚首勝

中信兄弟隊今天將在台中洲際球場再次對決樂天桃猿隊，全力阻擋猿隊開季七連勝，明起移師新莊球場對富邦悍將隊進行三連戰，雙方首戰分別推出米蘭達、江國豪登板先發。

悍將隊昨天不敵統一獅隊，戰績掉到3勝4敗，陣中四名洋投只有一半可用，索沙表現算是正常，伍鐸開季前兩戰合計七局被揮出14支安打，包括三支全壘打，失11分都是自責分，目前戰績一敗、防禦率14.14，羅力復出時間未定，包林傑因傷無法投球。

悍將隊總教練洪一中對洋投問題傷腦筋，本土戰力成為提升戰績的重點，江國豪18日首戰猿隊，先發5.1局被揮出八支安打，失六分（四分自責）吞敗，明天再度登板爭取生涯首勝。

江國豪去年新人球季對戰兄弟四場，其中一場先發，合計7.2局失五分，未有勝敗紀錄、防禦率5.87。

兄弟目前戰績2勝5敗，在四隊排名墊底，米蘭達明天第三度登板，首次對決悍將隊，挑戰來台第二勝；他在前兩戰對決獅隊，合計12局只被揮出六支安打，包括一支全壘打，一共飆出17次三振，失三分，戰績一勝（18 日先發七局失兩分）、防禦率2.25。