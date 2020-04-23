日職／緊急狀態未解除 新球季何時開打仍是未知數

全球職棒賽事都受新冠肺炎影響，直到本月中由中華職棒搶先開打，南韓職棒也將在5月5日跟進閉門展開新球季，但日本職棒開幕仍是遙遙無期，在日本政府未解除緊急狀態之前，球季何時能開打都是未知數。

日職和足球J聯盟今天與醫療專家在線上進行第6次的新型肺炎對策連絡會議，會中就有專家指出，日本政府已發布緊急事態宣言，要舉辦正式比賽有難度，就算仍要進行比賽，也將是無觀眾的形式。

日職會長齊藤惇在會後表示，在緊急事態宣言未解除之前，比賽要開打有難度，現階段也還無法做出任何決定，之後會再和地方政府商討如何能讓球季開打。

中職和韓職採閉門開打的方式，也將成日職參考的對象，齊藤惇表示，已有掌握相關的資訊，他也提到，台灣的職棒能順利開打，是遵守中央政府的政策，並由地方政府和球團一同配合。