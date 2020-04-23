中職／史上最慘烈群毆事件 巴比諾趁亂打蔡明宏

悍將隊洋投索沙19日故意投觸身球，砸中猿隊左打郭嚴文的右臀，幸好沒有造成嚴重衝突，索沙後來也致歉；回顧中職洋將最火爆的球季，1995年堪稱代表作，兄弟象隊巴比諾是眾人皆知的怪咖，當年曾以「配角」身分出拳，時報鷹隊投手蔡明宏被打得莫名其妙。

中職1990年開打，草創期充滿草莽氣息，95年出現在球場上的暴力事件，達到職棒前六季高峰，觸身球、主審好壞球判決都是原因，尤其各隊洋將的身材比國內球員粗壯，怒氣沖沖想要找人打架時，大家幾乎能閃就閃。

1995年7月28日，三商虎、時報鷹隊之戰爆發中職史上第一起打者毆打投手事件，虎隊洋砲鷹俠因為單場第二次被觸身球砸中，直接衝上投手丘毆打邱啟成。

接下來短短不到一個月的時間，味全龍隊洋投哈里士、多力怒飆統一獅隊總教練大石彌太郎、巴比諾因為不爽裁判的判決，抓狂上前理論，都讓球迷看得血脈賁張，也讓向來打出「清新健康」招牌的中職有些難看。

1995年8月10日在屏東球場進行的象、鷹大戰，吸引爆滿一萬人觀戰，比賽進行到七局上，鷹隊洋砲喬治被「快槍俠」克力士的觸身球砸中，認為前一個打席開轟是對方故意砸人的主因；人高馬大的喬治動怒快衝，兩隊球員怎麼勸、怎麼擋都沒用，痛毆克力士引發史上最慘烈的群毆事件。

這起嚴重衝突不但兩隊球員進場助陣，發生不少扭打，還有球員、球迷互相叫罵的鏡頭，賽後更有象迷包圍鷹隊巴士，有人被水瓶、石頭砸傷頭部送醫，鷹隊總教練李瑞麟上車時還挨了一拳。

喬治對克力士出拳，造成比賽場面大亂，兩隊球員有人爭吵、有人勸架，不料巴比諾趁亂打了蔡明宏好幾拳，成為這起暴力事件最誇張的續集，李瑞麟認為巴比諾不勸架還動手打人，實在很不應該。

巴比諾1994、95年效力象隊，當時媒體都很清楚他的火爆脾氣，但這位多明尼加好手確實戰力十足，兩個球季繳出26勝紀錄，42場先發多達34場完投（8場完封），尤其95年20場先發竟有18場完投（8場完封），全聯盟排名第一，生涯完投場次也在中職史上名列第八，「鐵投」程度非常驚人。