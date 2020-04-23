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中職／4隊提供英文轉播 悍將首戰邀請陳金鋒

中央社 / 台北23日電
陳金鋒。 報系資料照
陳金鋒。 報系資料照

ELEVEN SPORTS提供中華職棒樂天桃猿賽事英語轉播，引起全世界關注，如今其他3隊也將跟進，富邦悍將本週末3連戰開始將提供雙語服務，還邀陳金鋒當首戰來賓秀英文。

全世界各地受到武漢肺炎疫情影響，目前僅中職閉門開打。ELEVEN SPORTS從15日開始的桃園棒球場5連戰，都提供英文轉播，成效顯著，吸引眾多海外球迷觀看，目前累積觀看總數已破700萬人次。

桃園市長鄭文燦昨天也宣布，已請市府和樂天桃猿隊、負責轉播的ELEVEN SPORTS協商，由市府提供約新台幣200萬元的製播補助，轉播一個球季60場賽事。ELEVEN SPORTS也表示，感謝桃園市政府支持中華職棒雙語轉播准予補助，讓此服務得以延續。

ELEVEN SPORTS負責轉播樂天桃猿和統一獅的主場賽事，獅隊部分，目前確定本週末3連戰會有英語轉播，接下來也會積極促成統一主場的雙語轉播。

除此之外，富邦悍將和中信兄弟也已敲定英文轉播。悍將總經理陳昭如今天表示，從明天開始悍將的推特會有英文轉播，邀請「王牌搭檔」王雲慶及偉恩（Wayne McNeil）擔任講評，且首戰邀請嘉賓陳金鋒上主播台，用英文與國際球迷打招呼。

陳昭如表示，ELEVEN SPORTS前5場英文轉播引起很大迴響，其中有3場是對戰富邦悍將，收到很多國外球迷、記者的詢問，是否悍將也會提供英文轉播，「我們很快就搞定，且會由凱擘後製，提供英文版鏡面，打序等資訊都會用英文呈現。」

陳昭如說：「我們很興奮，現在美國因為疫情沒有比賽，大家都待在家，可以來關心中職，我們以前的洋將力猛、布魯斯等人都很關心，可以把握時機，也是城市行銷的好機會。」

中信兄弟將在5月5日洲際主場開始提供英文轉播，領隊劉志威表示，預估將會提供整季，「可以讓海外更了解台灣的職棒。」主播部分目前尚未確定，不過2人中應有1人是球團人員。

近期兄弟吉祥物「小翔」的可愛模樣在國際上爆紅，劉志威說：「很高興有機會可以讓全世界看到中職比賽。」他認為，現在情況很特殊，只有中職在進行比賽，加上沒有觀眾，所以小翔的角色很吃重，「也謝謝行銷人員，代表台灣職棒有自己的文化、創意，讓國外注意到。」

樂天桃猿 中職 富邦悍將

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