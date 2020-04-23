韓職／ESPN想免費轉播韓職？「離譜的要求」

南韓職棒定調在5月5日展開球季，目前正處於賽事空窗期的美國ESPN將視野望向亞洲，卻傳出要求免費轉播韓職，導致雙方協商破局，美國媒體對於這項消息也表達是「離譜的要求」。

韓聯社報導指出，ESPN與韓職的轉播協商陷入僵局，主因是ESPN希望免費取得轉播權，而韓職人士認為賽事不該無償提供轉播。

NBC Sports分析指出，目前美國體育賽事處於停擺狀態，ESPN有意轉播韓職不難理解，「但免費轉播權是個離譜的要求。」此外，韓職在這項協商中是握有商品的一方，而ESPN對賽事有需求，卻提出免費轉播，「不清楚為何ESPN會覺得自己可以不付錢，就轉播韓職賽事。」

報導中也提到，目前中華職棒是全球唯一進行中的職棒賽季，韓職將在下個月跟進，而一般認為韓職水準高於中職，也預期將受到歡迎，「這樣的發展令人遺憾，希望雙方可以達成公平的協議。」