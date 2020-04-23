中職／海外球迷瘋台灣棒球 推特「追蹤」按起來

作為全球唯一開打的職棒賽事，中職站上舞台正中央，連日來在國際上的曝光度，從在美國、日本普及率較高的推特追蹤數上一目了然，中職官方以及提供英文轉播的ELEVEN SPORTS推特，追蹤人數都在球季開打後大幅成長。

中職開打至今已要邁入第12天，在全球體壇幾乎全面停擺的情況下，一解球迷的渴，不畏時差、透過網路平台收看中職賽事，幾乎場場掀起熱議，從猿隊的假人應援、朱育賢開季火燙的手感、猿隊與富邦悍將的全球首場板凳清空，到中信兄弟吉祥物小翔在本壘後方看台耍寶搶鏡，都成功搶占國外媒體版面，這是以往中職甚少見過的光景。

中職官方推特在球季正式開打的4月12日後，天天都有三位數的追蹤人數成長。 截圖自推特

中職藉這一仗打開國際能見度，從推特的追蹤人數不難窺見一二。中職官方推特在球季正式開打的4月12日後，天天都有三位數的追蹤人數成長，球季開打前的追蹤數約8萬3000人，現在已經站上90萬大關。

負責樂天桃猿、統一獅轉播的ELEVEN SPORTS成長幅度更是驚人，因平台提供英文直播，幫助外國球迷更容易融入賽事，4月15日猿隊進行本季首戰時，ELEVEN SPORTS的推特追蹤人數還不到5千人，五場賽事播完，已有近1萬5千人追蹤。

這段時間深陷中職魅力的金鶯隨隊記者克拉克（Dan Clark）就特地標註ELEVEN SPORTS，感謝他們帶來精彩的英文轉播，還提醒球迷，不要忘了按下「追蹤」支持他們。