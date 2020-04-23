中職／英文轉播需求大增 NBC也關心台灣頻道怎找人

在疫情中一枝獨秀開打，中職成功搶奪全球棒球迷的眼球，現在四隊確定都將有英文轉播服務，美國媒體也關心台灣轉播頻道的英文主播選材，ELEVEN SPORTS台灣區總經理康小玲對此回應，已有幾位人選，將在接下來幾天確定兩組人馬，搭配在球季首周成功為中職聚焦的英文主播王雲慶、球評偉恩（Wayne McNeil）。

猿隊在首周的五場賽事，皆透過推特進行英文轉播，吸引超過500萬人觀看，熱度之高，成功為轉播頻道爭取到桃園市政府挹注200萬，繼續在猿隊主場賽事的英文播報服務。

從原本的試播五場，到確定本季猿隊60場全數英文轉播，也讓轉播頻道多了英文主播與球評需求，NBC News訪問康小玲，想了解在體育賽事英文播報經驗幾乎是清一色「無」的情況下，如何挖掘出合適人選。

「我們準備做這件事已有一段時間了，所以一直有在尋覓更多人才加入。」康小玲表示，「我們有好幾位人選，台灣的年輕世代，有人在美國或澳洲念書，所以他們的英文很好，也有人對棒球非常有興趣、非常瘋狂。」她預計將雇用兩組人，加上現有的王雲慶、偉恩，完成猿隊的60場賽事英文轉播。

「這是一次很棒的機會，向全世界介紹台灣的棒球。」為中職英文轉播成功跨出第一步，王雲慶表示，「我們不只是向世界展現我們的棒球，同時也是展現台灣與台灣的防疫成果，我真的感覺很驕傲。」

王雲慶本周五起將改在MOMO TV亮相，與偉恩一起播報富邦悍將與中信兄弟之戰，加上統一獅主場與樂天桃猿的周末三連戰，ELEVEN SPORTS也將提供英文轉播，中職兩地賽事都將透過英文向全世界放送。