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中職／手感燙仍待命 胡金龍：多給年輕人一些機會

聯合報 / 記者藍宗標／新北報導
胡金龍認為年輕球員多上場，幫球隊贏球是好事。記者藍宗標／攝影
胡金龍認為年輕球員多上場，幫球隊贏球是好事。記者藍宗標／攝影

富邦悍將隊回到新莊主場前兩戰，卅六歲老將胡金龍都未排進先發名單，儘管開季前五戰手感不差，打擊率達三成六四，還是先在場邊待命，言談之間頗有世代交替的感覺。

悍將隊前五戰在客場和中信兄弟樂天桃猿隊交手，胡金龍合計廿二個打數揮出八支安打，攻下五分打點，跨季連續安打場次推進到十一場。

悍將隊前天新莊首戰以十三比二大勝統一獅隊，總教練洪一中希望延續氣勢，昨天幾乎未變動先發陣容，連棒次都一樣，只有左外野手由高國麟取代陳品捷（前一戰四打數掛零、被三振三次）。

胡金龍暫時離開先發名單，心情沒有太大起伏， 他說：「還好，球隊贏球最重要，讓大家有機會上場。」

生涯第一千支安打紀錄十八日到手，成為中職史上第廿三人，胡金龍強調，今年最大目標是幫悍將隊奪下總冠軍；他表示，多給年輕人一些機會，自己會慢慢朝這個方向走，球隊想要贏球，板凳要有深度才行。

「嘟嘟」潘威倫開季狀況和胡金龍相反，前兩場先發大失血，合計六點二局被揮出十五支安打，包括六支全壘打，失十四分全是自責分，戰績一敗、防禦率高達十八點九，成為個人生涯十八年開季最慘紀錄。

獅隊總教練林岳平表示，所有先發投手都不想被打出大局，潘威倫連兩戰碰到，球路偏高、進壘點不理想，教練團會幫他找回原本節奏、面對比賽的感覺。

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