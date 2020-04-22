中職／猿隊開季6連勝 曾豪駒追平洪一中紀錄

猿隊今天作客台中洲際球場，進行本季客場首戰，陳俊秀在延長十局上揮出關鍵安打，攻下超前分，猿隊終場3：2擊敗中信兄弟隊，開季六連勝追平中職紀錄。

中職前一次開季六連勝是2011年Lamigo桃猿隊，剛從高雄搬到桃園首季，總教練是富邦悍將隊現任教頭洪一中；樂天總教練曾豪駒上任第一年，領軍前六戰全勝，明天洲際再戰兄弟有機會翻新紀錄。

猿隊洋投卡本特一局下就送出三次三振，開賽連續解決十人次，四局下一出局後才破功，被王威晨揮出二壘打，投完前六局只被揮出三支安打，完全封鎖兄弟打線。

他在七局下被首名打者林智勝揮出安打，兩出局後再被江坤宇敲安，接著保送陳子豪、形成滿壘後退場，黃子鵬登板救火，三振林書逸化解危機，兄弟一路掛零。

猿隊面對兄弟先發投手廖乙忠，二局上點燃首波攻勢，陳俊秀、朱育賢、劉時豪安打攻下全場第一分，四局上再靠林泓育安打、投手暴投、陳俊秀安打追加第二分，打完七局2：0領先。

兄弟八局下反攻，岳東華保送、詹子賢觸身球，林智勝二壘打攻下一分，猿隊換上第三任投手王躍霖，再被周思齊揮出安打，雙方2：2平手。

卡本特先發6.2局，被揮出五支安打、無失分，飆出七次三振，本季首勝飛了；廖乙忠先發七局，被揮出九支安打、失兩分，也飆出七次三振，同樣無關勝敗。

兩隊進入延長賽後，猿隊十局上面對兄弟第四任投手吳俊偉，一出局後林立揮出安打，再靠捕手捕逸攻占二壘，兩出局後陳俊秀揮出右外野安打，成為致勝一擊。