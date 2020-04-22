中職／蘇智傑首局勝利兩分砲 伍鐸苦吞跨季9連敗
統一獅隊今天在新莊球場火力全開，前三局就從富邦悍將隊洋投伍鐸的手中攻下五分，一路領先到比賽結束，以9：5獲勝，伍鐸吞下跨季九連敗、對戰獅隊跨季四連敗。
獅隊洋投洛奇先發五局，被揮出九支安打，包括四局下林益全陽春砲，失四分奪下本季首勝。
伍鐸只投兩局，被揮出五支安打、保送三次，一局上被蘇智傑轟出兩分砲後，一再出狀況，投不滿三局退場；他在去年5月4日擊敗獅隊後，接下來跨季14場先發不是敗投就是無關勝敗，已經快一年不知勝投滋味。
蘇智傑首局兩分砲成為致勝一擊，全場五次打擊都上壘，包括兩支安打、三次四死球（一次觸身球），獲選單場MVP，獅隊在二連戰扳平戰局，後天將在台南球場對決樂天桃猿隊，進行本季主場首戰。
獅隊、悍將今天各有十支安打，悍將包括林益全、蔣智賢各一轟，但伍鐸提早崩盤，無法挽回戰局。
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