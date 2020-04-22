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中職／外媒評論好球帶 洪一中：美國裁判沒有比較厲害
中職成為全球第一個開打的職棒聯盟，最近受到外國媒體關注，各種話題不斷，富邦悍將隊總教練洪一中表示，職棒可以開打，代表新冠肺炎防疫工作做得好，中職應該把握機會好好宣傳，讓世界更認識台灣。
他說：「外媒報導中職，覺得很新鮮，我們第一個開打才有機會，以前很少有這種狀況。」
洪一中認為，看台上沒有啦啦隊，也少了歡呼聲，但球季賽能夠開打，就是很幸福的事。
中職11日開季至今，外媒用不少角度觀察中職賽事，甚至還有美國媒體提出好球帶不一致的論點，洪一中說：「好球帶見仁見智，美國裁判沒有比較厲害，全世界亦然，每個人都可以批評、鼓勵裁判，大聯盟裁判也有誤判。」
南韓職棒確定5月5日展開新球季，比照中職做法關門打、不開放球迷進場，洪一中表示，韓職開打是好事、恭喜他們，不希望疫情惡化。
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