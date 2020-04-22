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中職／潘威倫開季連爆兩場 林岳平要幫老戰友找節奏

聯合報 / 記者藍宗標／即時報導
獅隊總教練林岳平認為，球隊最近攻擊不順，球員難免會有壓力。記者藍宗標／攝影
獅隊總教練林岳平認為，球隊最近攻擊不順，球員難免會有壓力。記者藍宗標／攝影

統一獅隊「嘟嘟」潘威倫開季不順，昨天對富邦悍將之戰只投1.1局失八分，開季前兩戰狂掉14分；獅隊總教練林岳平表示，潘威倫這兩戰確實不理想，球路偏高、進壘點不理想，教練團會幫他找回原本節奏。

潘威倫15日在桃園球場對樂天桃猿隊投5.1局，被揮出九支安打，包括四支全壘打，失六分全是自責分，昨天只投1.1局被揮六安，包括兩支全壘打，失八分吞下本季首敗。

這是潘威倫生涯18年開季前兩戰最慘內容，他坦言失投球多，要想辦法改善，現在打者的型態都要求確實擊球，一旦偏高，被長打率就會增加。

林岳平強調，所有先發投手都不想被對方逮到機會，單局失分太多，偏偏潘威倫連兩戰都有。

獅隊打完開季前七戰，戰績2勝5敗在四隊排名墊底，林岳平表示，球隊最近攻擊不順，大家在劣勢下都想好好表現，反而造成壓力，希望今天再戰悍將能夠搶回一勝。

潘威倫 林岳平

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