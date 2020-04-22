中職／胡金龍3成64連坐板凳 慢慢交棒給年輕人

富邦悍將隊今天繼續在新莊球場對戰統一獅隊，老將胡金龍仍未排進先發陣容，連兩戰在場邊待命，他說：「球隊贏球最重要，讓大家有機會上場。」

悍將開季前五戰，胡金龍22個打數揮出8支安打，打擊率3成64，攻下5分打點，打擊狀況不錯，對於連兩戰未進先發名單覺得「還好」。

悍將昨天13：2大勝獅隊，總教練洪一中幾乎未變動今天先發陣容，強調贏球不會改變名單，只有先發左外野手由高國麟取代陳品捷（昨天4支0、吞下3K、打點一分）。

胡金龍表示，多給年輕人一點機會，自己會慢慢朝這個方向走，球隊想要贏球，板凳要有深度才行。

悍將開季二連勝後三連敗，昨天擊敗獅隊後，上半季戰績3勝3敗暫居第二，樂天桃猿隊開季五連戰。