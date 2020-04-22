中職／伍鐸快1年沒勝投 跨季8連敗還未解套
富邦悍將隊今天繼續在新莊球場對戰統一獅隊，雙方分別推出伍鐸、洛奇登板先發；悍將想拚主場二連勝，伍鐸必須回穩才行，他在去年5月4日擊敗獅隊後，接下來吞下八連敗，已經快一年不知勝投滋味。
伍鐸前年投出14勝10敗，奪下中職勝投王，去年表現判若兩人，出賽21場（18場先發）只有2勝12敗，變成「敗投王」，5月4日對獅隊勝投後，接下來跨季13場先發吞下八敗，失去往日雄風。
伍鐸去年對決獅隊九場，其中八場先發，戰績1勝5敗、防禦率4.34，整體表現並不理想，本季初登板17日在桃園球場對決樂天桃猿隊，先發五局被揮出九支安打，包括兩支全壘打，失六分無關勝敗。
悍將昨天13：2大勝獅隊，本季主場首戰開張，總教練洪一中希望球隊氣勢可以延續下去，伍鐸今天的表現十分關鍵。
獅隊洋投洛奇16日在桃園對決猿隊，先發4.2局被揮出九支安打，包括一支全壘打，來台初登板吞下敗投，今天再拚個人中職首勝。
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