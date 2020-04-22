中職／伍鐸快1年沒勝投 跨季8連敗還未解套

中華職棒獨步全球開打，經過一週的賽事後，未如預期呈現三強一弱的態勢，而是樂天桃猿隊以5連勝一枝獨秀。去年他們歷經球隊轉賣、總教練跳槽等風波，今年又碰上閉門開打，無法展現具壓迫性的全猿主場優勢。不過桃猿

2020-04-22 07:00