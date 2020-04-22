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中職／零觀眾對比昔日坐吊車看球 標哥：反差很大

聯合報 / 記者葉姵妤／即時報導
統一獅隊球團課長「標哥」何信標。記者季相儒／攝影
統一獅隊球團課長「標哥」何信標。記者季相儒／攝影

中華職棒因新冠肺炎疫情採閉門比賽，少了場邊球迷的聲音，除了場上拚戰的球員不習慣，昔日統一獅隊啦啦隊長、現任球團課長的「標哥」何信標也直言，「少了那麼一點點味道」，與過去球迷最瘋狂的時候相比，反差更大。

何信標自職棒元年就進入統一企業工作，在球場應援的身影及獨特的加油風格，在球迷心中留下深刻印象；而他隨中職走過風風雨雨，如今伴獅隊邁入第31個球季，竟碰上中職史上首次無觀眾的比賽。

「畢竟球員跟球迷是球場上的兩個主角，這兩個主角會有共伴效應，共伴效應越多、球賽越精彩。」標哥表示，現在突然少了一個主角，會失去那麼一點點味道，有時候比較沒那麼激情。

本周獅隊將迎接本季台南主場首戰，但面對的是空蕩蕩的球場，對比昔日的場景，標哥回憶：「早年因為台南球場不大，看台跟球場的距離很近，在很熱鬧、很澎湃的時候，在休息室會聽不到彼此講話的聲音，上面喊聲、敲鑼打鼓，看台偶爾還會震動。」

甚至更早年球迷更瘋狂時，「還曾經看過，外野球迷買不到票，坐在吊車上看球。」標哥表示，這些都是以前滿值得回味的場景，和現在閉門打的狀況相比，「反差很大。」

但儘管如此，標哥提到，目前全球都受到疫情影響，中職靠著國家的完善防疫機制，加上各隊落實自我管理，「此時此刻是全球唯一開打的職棒，也算是讓全世界喜歡棒球的球迷，有一個可以信仰的對象，我覺得也不錯，也滿驕傲的。」

比賽透過轉播放送，也能讓人民配合政府的居家防疫呼籲，標哥說：「我們盡一點點心力，讓球迷待在家也不無聊，在家也是可以唱唱跳跳。」但標哥仍期盼，世界的疫情能盡快受到控制，讓球迷能早點回到球場看球。

中職 統一獅 棒球

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