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中職／桃市助猿增英文轉播 鄭文燦：讓國外球迷看得懂
新冠肺炎影響全世界職棒停賽、暫緩，唯獨中華職棒仍開打，但採取閉門賽改用線上轉播，桃園市長鄭文燦今上午主持防疫會議表示，中職是全世界最早開打的職棒，市府和樂天桃猿隊、ELEVEN SPORTS協商，將以200萬元製播費增加英語評論員，讓國外球迷也看到的，5月1日正式播出。
鄭文燦說，目前中職是全世界最早開打的職棒，很多國外球迷希望看到台灣職棒，所以請市府和樂天桃猿隊以及負責轉播的ELEVEN SPORTS協商，初步協商結果是，市府補助製播費還有英語評論員，這樣國外球迷才看得懂。
鄭表示，希望一個球季大約60場，以200萬左右製播補助，希望透過ELEVEN SPORTS在美國TWITTER上轉播，讓美國球迷看得到，因為他們使用TWITTER看轉播的習慣已經非常成熟，而職棒在美國被看到，也是行銷台灣、行銷桃園的重要方法。
鄭文燦也說，他同時會請新聞處、體育局製作一些桃園的介紹片段，在TWITTER播出的時候也能被看到，原則上計畫已經談得很成熟，預計5月1日正式播出。
另外，鄭文燦也提到，因疫情衝擊很多服務業營業額大幅下降，市府決定參酌各縣市不同做法，娛樂稅減徵30％，預估稅損1個月大約200多萬元，那也希望讓業者喘口氣。
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