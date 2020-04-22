中職／獅隊本周首回台南主場 球迷獻「聲」應援

統一獅隊將在本周五回到台南棒球場，展開主場3連戰，也是今年最晚迎接主場開幕戰的隊伍，怎麼做出不同於各隊的行銷成一大考驗，獅隊將不採看板攻勢，而是讓球迷獻「聲」參與。

相較於樂天桃猿隊在觀眾席設置假人及人形立牌、富邦悍將隊放置球迷自製加油看板，獅隊不從看台下手，而是讓選手在場上透過聲音接收球迷的應援。

獅隊募集球迷自行錄製的加油聲，並結合球員應援曲，將在比賽找適當時機播出，另外開放球迷點歌，預計5局中場時間以彈奏方式搭配大螢幕的文字敘述，讓選手感受到球迷的支持。球場DJ台也移到一壘看台區，並規劃DJ SHOW TIME活動。

獅隊將在主場賽事期間搭配臉書官方粉絲團的直播，與球迷即時互動，球員開轟後拋送娃娃的活動，在閉門期間則預計改以線上方式進行，依球團公告的指令抽出戴口罩的特製萊恩娃娃，限量發送。

本周獅隊主場3連戰，Uni Girls將照常在看台熱情應援，吉祥物萊恩則會與台南市觀光旅遊局吉祥物魚頭君一同現身，萊恩也會在假日走入城市宣傳獅隊賽事。