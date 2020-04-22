中職／3隊已迎主場賽事 閉門應援各有花招

因應閉門開打的新球季，中職4隊行銷比創意，包括樂天桃猿隊、中信兄弟及富邦悍將隊都已迎接主場首戰，「閉門應援」各有花招，統一獅隊則將在本周五才回到台南主場。

中職因新冠肺炎疫情，不開放球迷進場，但各球團都讓球迷以其他方式代替進場，替球員打氣，並維持比賽熱度，而場邊活動包括啦啦隊女孩應援、賽後MVP頒獎儀式等，都不受閉門影響而照常舉行。

樂天桃猿隊在開幕前率先推出假人應援，成功引爆話題，上周在主場賽事，看台上有假人、打鼓機器人，還設置大量的人形應援看板，包括桃園市長鄭文燦、球團共同總經理川田喜則、劉玠廷，以及洋將家人等都不缺席，另開放球迷訂購且開放劃位，製造商機。

中信兄弟則是邀請球迷錄製應援影片，透過球場大螢幕播送，而上周在主場賽事的另一大焦點，則是在比賽中耍寶的吉祥物小翔，台中洲際棒球場因具備目前4隊主場獨有的看台條件，小翔在本壘後方的一舉一動，都透過比賽轉播放送，從燙衣服、深蹲、扯鈴、到推銷自家商品等，花招百出，引發熱烈討論。

富邦悍將隊是在昨天迎接主場首戰，觀眾席擺上超過百片球迷自製的加油看板，搭配LED加油標語，用文字替球隊應援，賽前則安排相關企業吉祥物齊聚球場，一字排開舉標語向第一線防疫人員致敬，比賽中也在透過本壘後方的LED看板，打上「感謝所有防疫人員守護台灣」的字樣。