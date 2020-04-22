中職／大學締造校史紀錄 美媒：羅力來台成傳奇

聯合報 / 記者葉姵妤／即時報導

中華職棒為目前全球唯一開打的職棒聯盟，韓職則將在5月5日跟進展開新球季，成為全球棒球迷的關注焦點，美國媒體《棒球美國》就在今天撰文列出10名過去在大學時有好表現的台、韓職洋將，羅力與卡本特都上榜。

目前美國更層級棒球賽事都因新冠肺炎疫情停擺，渴望棒球賽的球迷們將目光轉往亞洲，《棒球美國》就以洋將為主題，讓熱衷美國大學棒球的球迷勾起那些「你可能記得的昔日大學好手。」

10人中有8人為韓職洋將，另2人來自中職，包括中職現役最長壽洋將、富邦悍將隊羅力。文中提及，羅力在2004至2007年就讀維拉諾瓦（Villanova）大學，4年共先發51場、投了323.1局，兩項都是創校史紀錄。

羅力在大學前3年防禦率分別為4.81、4.92、5.36，大四則投出最佳表現，14場先發、投了99局，都寫下大學生涯的新高，拿下7勝4敗，防禦率4，爭取到選秀第50輪被挑中的機會，進入海盜隊後最高層級達2A，之後赴大西洋聯盟發展。

羅力在2012年來到中職發展，《棒球美國》形容，他也在這裡成了某種程度上的傳奇，去年完成生涯千局投球，成為中職史上第3位達成此成就的洋投，生涯在中職則已3度拿下聯盟勝投王，4度拿下防禦率王及三振王，今年則是羅力在中職的第8個球季。

另外一名被點名的洋投，為今年才來到樂天桃猿隊的卡本特，於2009至2011年就讀岡薩加（Gonzaga）大學，第一年就幫助球隊打出佳績，升上大二時表現大突破，共投43局，防禦率2.51，進入大三更是在96局的投球中，繳出8勝2敗、防禦率2.63成績，送出107次三次，並在當年選秀第7輪被光芒隊挑中。

卡本特待過光芒、洛磯與老虎體系，在2018至19年於老虎隊時登上大聯盟，並在今年來台發展，展開生涯第一個中職球季。

中職 棒球 羅力

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