中職／索沙向猿隊道歉 認了故意砸人

悍將隊洋投索沙十九日怒砸猿隊左打郭嚴文，引爆中職本季第一起衝突事件，甚至成為外國媒體關注焦點；索沙昨天在新莊球場談到此事，說明自己的立場，間接承認故意投觸身球，他說：「我不喜歡郭嚴文的反應，當下情緒高漲。」

悍將、猿隊十九日在桃園球場進行三連戰最後一戰，比賽進行到四局下，索沙對郭嚴文連投三顆內角球後，飆出一百四十七公里直球砸中他的臀部，雙方球員立刻衝進場內對峙，還好未演變成全武行。

索沙強調，以前在美職、韓職也有類似事件，不希望遇到這種狀況，當場必須處理。他說：「大家都想贏球，一開始不想對郭嚴文投觸身球，後來砸人是情緒反應，對猿隊總教練曾豪駒、郭嚴文很抱歉。」

回想這起衝突，索沙認為用內角球壓迫郭嚴文，是想讓他的打擊不順手、測試對方反應，其實前兩球並沒有太內角；至於猿隊投手陳禹勳衝向投手丘，被索沙推了一下，他說：「不認識陳禹勳，有人衝上來，當然要出手阻擋。」

悍將外野手林哲瑄被林泓育、郭嚴文誤認球棒不符聯盟認證，引發索沙砸人事件，外界解讀這是導火線，林哲瑄說：「不算是吧。」