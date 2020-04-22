中職／桃猿戰力源源不絕 一隊獨強傲視群雄

中華職棒獨步全球開打，經過一週的賽事後，未如預期呈現三強一弱的態勢，而是樂天桃猿隊以5連勝一枝獨秀。去年他們歷經球隊轉賣、總教練跳槽等風波，今年又碰上閉門開打，無法展現具壓迫性的全猿主場優勢。不過桃猿雖然換上新面貌，仍不減暴力猿雄風，5戰團隊得分及全壘打都是對手兩倍，是他們至今不敗的最大關鍵。

過去幾年由洪總領軍的Lamigo時期，桃猿隊長期以來就以選秀及養成著名，常常都有年輕球員冒出頭，讓他們戰力長期維持巔峰。在結束了2014、2015年的二連霸後，2016年桃猿就開始給年輕球員更多機會，這年除了王柏融外，他們也給了季末才加盟的朱育賢上場機會。朱育賢從替補上場成為先發，再成為主力並入選國手，今年更是2戰5轟，打響國際知名度。

桃猿隊過去在主將歸隊後，仍然有給朱育賢上場機會，才能讓他現在成為國際知名的重砲手。 聯合報系資料照片

2018年桃猿隊再度大膽啟用新人，2017年季中選秀會前兩輪中選入的廖健富及林立成為主力戰將。廖健富以新人捕手簽約金、桃猿隊史簽約金以及高中球員簽約金等三項合約紀錄加盟，新的球季一開始就連拿兩座打者單月MVP，讓球隊再增加重砲手一名。若不是季中受傷，他極有可能拿下新人王及打擊王兩座獎盃。

林立在2018年成為主力球員，逐步讓老將林智平減少出賽時間，成功達成世代交替。經過一整個完整球季，2019年他正式發光發熱，不但是內野守備的活棋，更拿下打擊王及台灣大賽MVP。另外他還繳出單季20支全壘打的成績，長打率居聯盟之冠，加上近期「0例」的諧音助陣宣傳，讓球隊多了一位重砲球星。

2019年還有另一位新冒出頭的陳晨威，他在2018年第二輪總順位第八才入選，無論內野手或外野手，都不是第一個選擇。但他內外野守備兼具，讓球隊調度更加靈活，加上擁有不錯腳程及優異的擊球能力，讓他順利成為球隊開路先鋒。可惜因為腳傷未能爭取盜壘王，但已經讓他拿下新人王。

桃猿隊今年維持洪總時期的傳統，同樣讓年輕球員先從二棒或九棒出發。2017年季中選秀會的廖健富及林立已經成為主將後，第三輪的成晉總算首度開季一軍出賽，而且都是先發亮相。他目前打擊率雖不高，但竟展現比二軍更好的長打能力，加上守備優勢，預料會是球隊外野接班梯隊之一。

桃猿隊外野雖有藍寅倫、陳晨威等好手，但還是不夠穩定，今年讓成晉有更多出賽機會，也許會成為下一個主將。 聯合報系資料照片

可以看出來，Lamigo的選秀及養成都有一定的策略，選擇的球員不一定是最急迫的位置，卻是未來最可以幫助球隊的人選。當其他隊都想靠換教練，選即戰力來一步登天時，他們卻會先給球員一定的時間及機會，慢慢地培養成為主力球員。與其讓逐年走下坡的球星佔據大部分時間，桃猿隊反而會伺機提供年輕球員機會。即使有時候會背負罵名，但長期而言，卻往往能讓換血的傷痛降至最低，又能維持球隊最佳戰力。

以洪總現任的富邦悍將來講，因為旅外幫至今仍維持一定的戰力，但相對減少其他球員的機會，養成的效果就非常不好。因此同樣上面所提的2016年至2018年，富邦首輪選的申皓瑋、楊晉豪及戴培峰，養成成果還有待加強，因此連一軍的打擊機會都顯得珍貴，造成球員低潮時戰力出現缺口，球隊後續幾年將面臨的換血問題，就難保有戰力可即時銜接。

藉由選秀選入關鍵的人選，除了養成計畫外，還得讓他們有上一軍磨練機會，才可以培養更多新戰力。當球隊面臨低潮或換血之際，早就已經超前部署，不用擔心球隊經營者或教練團是誰，都可以享受美好的果實。雖然各隊都有許多新秀，但相較於桃猿戰力源源不絕，真正成為主將的還是有限，若再不迎頭趕上，恐怕要出現一隊獨強的局面了。